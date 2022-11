Il Guardian: «Il presidente Federcalcio Gabon in Qatar anche se indagato per abusi sessuali»

Alla cerimonia d’apertura dei Mondiali fotografato con Infantino e a Tamim bin Hamad al-Thani l’emiro del Qatar

Il sindacato internazionale dei giocatori, Fifpro, ha chiesto alla Fifa perché il presidente della Federcalcio del Gabon (Fegafoot) sia stato permesso di assistere alla partita di apertura della Coppa del Mondo 2022 in Qatar nonostante fosse accusato in relazione alle indagini sulle accuse di diffusi abusi sessuali in Il suo paese. A rivelare l’indiscrezione è il The Guardian.

Pierre-Alain Mounguengui, rilasciato a fine ottobre dopo sei mesi di custodia cautelare in Gabon con l’accusa di “omessa denuncia di reati di pedofilia”, è stato fotografato accanto al presidente della Fifa, Gianni Infantino, e a Tamim bin Hamad al- Thani, l’emiro del Qatar, alla cerimonia di apertura di domenica allo stadio Al Bayt.

A maggio il comitato etico della Fifa ha avviato un procedimento formale contro l’ex allenatore della nazionale under 17 del Gabon, Patrick Assoumou Eyi, e altri tre allenatori nell’ambito delle sue indagini sulle accuse di abusi sessuali.

La Fifa non ha ancora intrapreso alcuna azione contro Mounguengui ma, con fonti vicine ad alcune delle presunte vittime, sono preoccupate che la sua presenza in Qatar al fianco di Infantino possa dissuadere altri dal farsi avanti.

Mounguengui ha parlato a un evento la scorsa settimana a Libreville descritto come “un seminario per la lotta contro le molestie e gli abusi sessuali nella comunità calcistica gabonese”. All’incontro hanno partecipato rappresentanti dell’Organizzazione mondiale della sanità, ministero dello sport e della salute del Gabon, e si è svolto “in collaborazione con la Fifa”. Mounguengui ha accolto con favore le proposte per un piano che sarà inviato all’organo di governo del calcio mondiale.