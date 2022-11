Il cortisone oggi è doping, perciò Kvaratskhelia non può fare infiltrazioni per la schiena

Lo scrive il Corsport. L’utilizzo del cortisone è stato vietato dal 1° gennaio 2022 dalla Wada (Agenzia mondiale antidoping)

Il cortisone oggi è doping

Kvaratskhelia non può fare infiltrazioni per la schiena, oggi sarebbe doping. Lo scrive il Corriere dello Sport. Nei giorni scorsi a Napoli c’è stato un chiacchiericcio polemico sul perché il georgiano non fosse sottoposto a infiltrazioni per risolvere la lombalgia. La risposta è nel nuovo elenco delle sostanze proibite, in cui risulta anche il cortisone. Lo chiarisce il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Sì, ha voglia di tornare a giocare e anche ieri, a dispetto della giornata libera concessa da Spalletti a cavallo tra i due impegni di questa settimana, s’è presentato al centro sportivo di Castel Volturno per l’ormai consueto programma articolato tra le terapie specifiche alla schiena e la palestra. Un programma seguito sin dalla scorsa settimana che, tra l’altro, è anche l’unica strada percorribile. Sui social e dintorni, in questa fase, sono state numerose le domande relative al mancato ricorso alle vecchie infiltrazioni, ma l’utilizzo del cortisone è stato vietato sin dal 1° gennaio 2022 dalla Wada (Agenzia mondiale antidoping): ormai è classificato tra le sostanze proibite. Ovvero: doping.

Il Corsport scrive della tabella di lavoro.

Certo non è al meglio, anzi non sta ancora bene e non può essere considerato recuperato ma ieri, oltre all’ormai classica seduta di terapie, ha intensificato un po’ la tabella di lavoro personalizzato in palestra. Oggi, in occasione della ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso alla squadra, sarà valutato ancora: se il primo test della corsa in campo sarà superato senza problemi, allora potrebbe anche cominciare a fare qualcosa in gruppo. Si vedrà. Molto presto: al massimo entro domani.