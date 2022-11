«Il Chelsea di Potter è meno figo del suo nuovo taglio di capelli»

Lo scrive il Guardian. Nessuna vittoria nelle ultime cinque partite per i Blues, a 16 punti dall’Arsenal capolista e a 8 punti dal quarto posto. L’ex Brighton dà la colpa al calendario

Il Chelsea è meno figo, meno vincente del nuovo taglio di capelli sfoggiato dal suo allenatore Graham Potter. È quanto scrive il Guardian riguardo all’ennesima sconfitta dei Blues, domati dal Newcastle di Eddie Howe che chiude questa prima parte di campionato in zona Champions League. Le due squadre vivono momenti completamente diversi: se i Magpies hanno centrato sei vittorie consecutive, il Chelsea non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Premier e sono scivolati all’ottavo posto con 16 punti di ritardo dall’Arsenal capolista e 8 dal Tottenham, quarto. Insomma il Chelsea di Boehly si trova adesso in una situazione assai peggiore rispetto al momento dell’esonero di Tuchel.

Secondo il Guardian, la grande paura del Chelsea di rimanere fuori dalle coppe europee «si leggeva perfino nel linguaggio del corpo dei calciatori», che alla fine della partita hanno perso la calma mentre discutevano l’uno con l’altro. D’altronde, non è facile reagire alla terza sconfitta consecutiva in Premier – non succedeva dai tempi di Mourinho, era il 2015.

«Non è bello accumulare risultati negativi, ma a volte devi accettare i tuoi limiti» – ha detto Potter. «Abbiamo molto da imparare nelle ultime otto settimane. Il primo tempo è stato relativamente equilibrato, ma il Newcastle è un’ottima squadra. In difesa sono una delle migliori squadre della Premier League; non ti rendono la vita facile. Abbiamo commesso troppi errori non forzati».

L’ex allenatore del Brighton s’è esibito nella solita lagna della settimana tipo, che ha trovato cittadinanza anche in Premier. «Sembravamo più stanchi di loro ma il nostro calendario è più impegnativo, basta guardare agli orari delle partite. Il Newcastle ha una partita a settimana. Mostrava più freschezza. Speriamo solo che i ragazzi che andranno alla Coppa del Mondo tornino in buona condizione…»