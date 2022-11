Ihattaren al De Telegraaf: «Voglio tornare a giocare, ho solo 20 anni»

Ihattaren rivela: «A Kanaleneiland a Utrecht, dove sono cresciuto, non mi rendevo conto che il confine con la criminalità è molto sottile»

Mohamed Ihattaren torna a parlare di se e del suo futuro e del suo passato. Dopo i gli ultimi avvenimenti – i legami con la mafia marocchina e l’esclusione da parte dell’Ajax, dove attualmente è in prestito – torna alla ribalta con un’intervista al De Telegraaf. Il calciatore, ancora di proprietà della Juventus, è da tempo seguito dall’ex giocatore Abdelhak Nouri e da suo fratello Nouri, che ne è diventato l’agente.

L’ex prodigio del calcio olandese rivela cosa l’ha portato ad avvicinarsi alle perso sbagliate:

«Da giovane calciatore a volte avevo un bug nella testa. E mio padre lo sapeva. In tal caso, mi ha proibito di reagire a un avversario, un collega, un arbitro o un allenatore. E mi è stato permesso di esprimere la mia frustrazione solo al ritorno in macchina. L’ho fatto per rispetto verso mio padre».

A causa della morte di suo padre troppo giovane, l’ancora giovanissimo Ihattaren perse la sua guida.

«Bisogna vedere una famiglia marocchina come un albero, di cui il padre è il tronco e la madre ei figli sono i rami. A causa della morte di mio padre, ho dovuto trovare la mia strada nella vita. E in parte perché ho nascosto le mie emozioni per due anni e il colpo è arrivato dopo, non è andata bene».

La considerazione sull’auto bruciata:

«Le persone che non volevano il meglio per me mi hanno molestato. Ma il passato è qualcosa che ho lasciato molto indietro. Anche quella era una condizione di Mo (il soprannome di Nouri ndr): avanti a tutto vapore e solo positivismo. I veri amici ti diranno quando le cose non vanno bene e vorranno che ti alleni duramente invece di fare un passo. Le mie giornate ora consistono solo nell’allenamento, nel mangiare e nell’andare dalla famiglia Nouri».

Il suo legame con la mafia:

«A Kanaleneiland a Utrecht, dove sono cresciuto, non mi rendevo conto che il confine con la criminalità è molto sottile».

Il giocatore rivela inoltre come ha superato il periodo:

«Ovviamente amo moltissimo anche i miei fratelli, le mie sorelle e mia madre. Ma mi mancano l’amore e la chiarezza di mio padre. E ora ho Mo. Non è passato giorno in cui non ci siamo visti. Con lui, con Appieed è sempre divertente con il resto della famiglia. La sera parliamo, giochiamo a carte e ridiamo con tante persone adorabili intorno a noi. La TV spesso non è nemmeno accesa. Ma Mo fornisce anche struttura. Mi sta inseguendo come un pitbull, chiedendomi di rispettare i miei accordi, allenarmi duramente due volte al giorno, guardare la mia dieta e tagliare i legami con le persone che non vogliono il meglio per me».

Infine Ihattaren parla del suo futuro:

«Ho solo 20 anni. Ora è importante rimettersi in forma il più rapidamente possibile, ma in modo ragionevole. Inizia con me stesso. Se non sono pronto, un’altra possibilità è inutile perché la mancherò. Avere a che fare con Appie quotidianamente è per me un enorme controllo della realtà. Non c’era calciatore marocchino migliore e persona più calorosa di lui. Il fatto che così tante persone lo visitino ancora dice tutto su quanto fosse amato. Purtroppo non ha più la possibilità di mostrare le sue qualità. Sì, anche se ho perso due anni. Mi dà un’enorme spinta a concentrarmi solo sul calcio ora. Troppo tardi ho capito che tutto doveva far posto a questo».