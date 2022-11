Guida ai Mondiali 2022, l’Iran

Tra i 25 calciatori convocati da mister Queiroz per i Mondiali, ci sono 16 giocatori i cosiddetti “legionari”, cioè che giocano al di fuori dell’Iran. In realtà tutti i giocatori della nazionale mediorientale hanno militato in squadre europee, ad eccezione di 7 elementi. Infatti il portiere Hossein Hosseini e il mancino Abolfazl Jalali (entrambi all’Esteghlal Tehran) finora hanno giocato sempre in patria. Altri due in passato sono stati tesserati proprio in Qatar per poi ritornare in patria: il centrale Rouzbeh Cheshmi (ex Umm Salal, ora all’Esteghlal Tehran) e l’ala Mehdi Torabi (ex Al Arabi, ora al Persepolis). Invece sono tre i calciatori attualmente in forza nei Paesi del Golfo Persico, senza ancora un’esperienza in Europa: il centrocampista Ahmad Nourollahi del Shabab Al Ahli (EAU), e la coppia di centrali dell’Al Ahli di Doha (Qatar) formata da Shoja Khalilzadeh e Mohammad Hossein KanaeniZadegan .

Rosa e numeri di maglia

All we are doing,

Is give Dream a chance

(adapted J.Lennon)

As professional players representing the National Team of Iran , as Workers and Builders of Joy, Happiness and Pride, all we are doing is to commit to excellence playing for Iranian fans and supporters.

To the future! pic.twitter.com/x7uampDBX4

— Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 14, 2022