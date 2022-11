Guardiola potrebbe lasciare il Manchester City (il Daily Mail)

Dopo la sconfitta contro il Brentford Guardiola potrebbe lasciare il Manchester City

Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City, vuole cambiare aria. Lo afferma il Daily Mail in un articolo in cui si evince la volontà di Guardiola nel cercare nuovi stimoli per la prossima stagione calcistica. Secondo la stampa inglese ci sarà un incontro tra la dirigenza del Manchester City e Guardiola a Dubai durante la sosta legata al Mondiale in Qatar. Le parti si incontreranno per decidere del futuro di Guardiola che sembra al momento sempre più lontano da Manchester dopo la sconfitta di sabato contro il Brentford.

La sconfitta contro il modesto Brentford, dunque, si fa sentire e potrebbe essere proprio questa circostanza ad indurre Guardiola a lasciare Manchester la prossima stagione. Il contratto dello spagnolo vedrà la scadenza proprio in questa estate e, molto probabilmente, il contratto non sarà rinnovato. Secondo gli addetti ai lavori la squadra non lavora più come prima e la sconfitta di sabato ha abbattuto notevolmente il tecnico. Al momento il Manchester City si trova secondo in classifica a ben 5 lunghezze dalla capolista Arsenal.

Il tecnico catalano ha costruito un blocco capace di lottare ogni stagione per tutti i titoli, anche se la conquista della Champions ancora manca nel suo palmares da quando allena in Inghilterra.