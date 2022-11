Gazzetta: il Napoli può arrivare ai quarti di Champions e sarebbero meritati

Sarebbe un traguardo storico. La sfida con i tedeschi non sarà una passeggiata ma è accessibile per una squadra che ha distrutto il Liverpool

Per la Gazzetta dello Sport il Napoli è proiettato già verso i quarti di Champions League. Il sorteggio di Nyon, che ha estratto dall’urna il nome dell’Eintracht come avversaria non è sfavorevole alla squadra di Spalletti.

“Una occasione unica. Storica. Perché il Napoli non è mai arrivato sino ai quarti di Champions, nemmeno quando si chiamava Coppa dei Campioni e c’era un certo Diego Armando Maradona a vestire la maglia azzurra”.

L’ottavo con l’Eintracht Francoforte non sarà certo una passeggiata, ma è abbordabile, il Napoli può superarlo indenne.

“Il fatto di aver evitato il Paris Saint Germain al sorteggio fa tirare un respiro di sollievo a tutto l’ambiente, perché il Napoli questo primo posto nel girone se l’è costruito con una serie di prestazioni eccellenti, eclatanti in Europa. Uno

dei quei percorsi – sotto il profilo anche delle prestazioni, non solo i risultati – che gli appassionati di calcio “puri” hanno sempre sognato per un club italiano. Ecco, tutto questo meritava di essere “premiato”.

“Si tratta di una sfida accessibile per un Napoli che ha distrutto il Liverpool in casa propria, dominando il gioco a lungo pure ad Anfield prima di cedere nel finale, a primo posto acquisito. Un percorso brillante che il Napoli potrà sfruttare nel prosieguo se riuscirà a tenere il filo del gioco mostrato finora. Secondo Klopp – e detto dopo la partita di ritorno ha più valore – questo Napoli può arrivare in fondo alla Champions. Senza creare pressioni, in effetti Kvaratskhelia, Osimhen e gli altri sono in grado di superare il turno con i tedeschi e a quel punto potrebbero avere un quarto non impossibile. E non sarebbe fortuna ma anche merito. Perché aver tenuto dietro il Liverpool portandolo a “sbattere” contro il Real agli ottavi significa eliminare una delle finaliste dell’ultima edizione”.