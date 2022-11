Lo scrive Bloomberg, riportando le dichiarazioni di Al-Khelaifi: «Parigi merita uno stadio migliore, la città di Parigi chiede cifre esorbitanti»

Il Psg vuole lasciare il Parc des Princes e trasferirsi allo Stade de France

In un’intervista a Bloomberg, il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, ha dichiarato che il club potrebbe lasciare il Parc des Princee. La squadra francese potrebbe trasferirsi sullo Stade de France. Il presidente ha detto:

“Parigi merita uno stadio migliore. La mia prima opzione è che non ci muoviamo. Ma la città di Parigi ci sta spingendo a farlo. Abbiamo speso 85 milioni di euro per modernizzare il Parc des Princes, ma questo non è il nostro stadio”.

Al-Khelaifi ha aggiunto che il club è già pronto ad impegnare 500 milioni di euro per un altro progetto di ristrutturazione e ampliamento dello stadio, per aumentarlo a 60.000 posti, che intraprenderà solo se sarà proprietario dello stadio. Secondo quanto scrive Bloomberg, però, la città di Parigi chiederebbe, per vendere lo stadio di attuale utilizzo da parte del Psg, quattro volte il suo valore di mercato. Per questo motivo, scrive, il PSG starebbe pensando di acquistare lo Stade de France.

Al-Khelaifi dichiara:

“Anche dopo diversi anni di discussioni, le richieste arrivano da un altro mondo”.

Due giorni fa Al Khelaifi ha confermato che il Psg è aperto all’ingresso di quote di minoranza. E ovviamente è pronto un fondo americano. La quota americana si aggirerebbe tra il 10% e il 15%. I qatarini hanno acquistato il Psg nel 2011, un anno dopo la scelta del Qatar come sede dei Mondiali 2022.

“Abbiamo messo settanta milioni nel club. Oggi vale più di 4 miliardi”, ha confermato il presidente parigino Nasser Al-Khelaifi in un’intervista a talkSpor.