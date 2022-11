El Mundo: non è facile spiegare il miracolo del Napoli, forse è opera di Maradona

Il quotidiano spagnolo quasi non si capacita. Ma elenca i primati della squadra in Italia e in Champions. Di Kvara scrive: ha l’aspetto di un guerrigliero affamato

Per El Mundo, il Napoli imbattuto e primo nel campionato di Serie A e nel suo girone di Champions League è un miracolo di Maradona, sulla via della santificazione.

“La stella argentina non c’è più, e ora sembra essere sulla via della santificazione. Secondo i criteri dei tribunali ecclesiastici, per essere beatificati è essenziale “la realizzazione di un miracolo attribuito all’intercessione del venerabile”. E non ci dovrebbe essere intercessione più grande del luogo in cui si svolgono le vicende della squadra di Luciano Spalletti: lo stadio Diego Armando Maradona”.

Il quotidiano spagnolo elenca le meraviglie del Napoli.

“Ma se la Serie A inizia ad essere storica, l’inizio in Champions League è stato ancora più spettacolare. Ha concluso il girone con una metodologia molto poco italiana: primato dei gol segnati in questa edizione con venti reti in sei partite, più di tre in media a partita. La quarta miglior striscia di punteggio nella storia nella fase a gironi. Nessuno si aspettava quello che sta succedendo a Napoli dopo che in estate aveva perso diversi giocatori chiave”.

E neppure dopo l’infortunio di Osimhen, a inizio stagione, con il nigeriano rimasto fuori un mese. El Mundo ricorda le parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, quando, durante l’estate della contestazione, assicurò ai tifosi che avrebbe fatto «tutto il possibile per vincere presto lo scudetto». E così ha comprato Kim, Olivera, preso in prestito Raspadori e preso Simeone.

“Tuttavia, la stella della squadra è un georgiano con l’aspetto di un guerrigliero affamato di nome Khvicha Kvaratskhelia (non cercate di pronunciarlo, a casa, è inutile) i cui murales stanno già iniziando a colorare le pareti del centro storico di Napoli, come accade con quelli dedicati a Maradona”.

L’allenatore della Georgia, Willy Sagnol, ha confessato qualche tempo fa che aveva provato ad offrirlo ai club di tutta Europa e che si era sentito rispondere che Khvitcha fosse poco glamour.

“Ora si scopre che il georgiano è ricercato da Real Madrid, Psg e City”.

El Mundo racconta l’esultanza di Kvara alla Stephen Curry e che ancora la stampa internazionale accosta il nome di Ronaldo al Napoli, tanto è buona la stagione della squadra azzurra. E conclude:

“Spalletti, nonostante la sua fama, non ha mai vinto una Champions League. Neanche uno scudetto. E non è facile spiegare il modello di successo del Napoli. I loro giocatori, secondo il sito web di statistiche Whoscored.com, sono quelli che corrono meno in Serie A. Sono anche quelli che dribblano meno, ma sono quelli che passano la palla di più. Gli esperti parlano in Italia di “piccolo miracolo”. E Spalletti indica il colpevole davanti al tribunale ecclesiastico: “Maradona sarebbe orgoglioso, è sempre vicino alla squadra.”