Il presidente del Napoli esprime la sua vicinanza alle famiglie colpite dalla tragedia di sabato scorso, con la terribile frana del Monte Epomeo

De Laurentiis: «Il Napoli verserà 100.000 euro per le vittime dell’alluvione di Ischia»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato su Twitter che la società Calcio Napoli verserà 100mila euro per dare un aiuto alle vittime dell’alluvione che sabato ha colpito l’isola d’Ischia, provocando 8 morti, 5 feriti e più di 200 sfollati.

«Siamo vicini a chi è stato colpito dalla tragedia di Ischia e il Calcio Napoli verserà 100.000 euro per le vittime dell’alluvione»

La frana si è staccata sabato scorso dal Monte Epomeo, in una giornata di forte maltempo, per la quale la Protezione civile aveva diramato un’allerta meteo. La frana ha travolto con un fiume di fango tutto ciò che ha incontrato sul suo cammino, generando distruzione e morte. Si scava da giorni a Casamicciola, la zona più colpita dal disastro, per cercare le persone che ancora mancano all’appello. Si scava sotto le macerie, nel fango e si cerca anche nel mare, dove il terribile fiume di fango e detriti potrebbe aver trasportato i corpi.

La Procura di Napoli indaga sulla tragedia che ha colpito l’isola, in particolare sui precedenti allarmi inascoltati. In particolare, sotto la lente degli investigatori, le pec inviate dall’ex sindaco di Casamicciola una settimana fa alle istituzioni locali per segnalare il rischio idrogeologico esistente sul territorio. Allarme che però non è stato colto. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta per disastro colposo, frana colposa e omicidio colposo a carico di ignoti.

Il Calcio Napoli ha voluto testimoniare la sua vicinanza alle vittime promettendo 100mila euro.