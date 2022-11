Mercoledì il Napoli tornerà ad allenarsi, poi partirà per la Turchia (CorSport)

La squadra sarà in tournée fino al 12 dicembre: due le amichevoli, contro l’Antalyaspor e il Crystal Palace. Dopo il Villareal ci sarà un’altra amichevole in trasferta

Le vacanze del Napoli stanno per finire. Mercoledì la squadra di Luciano Spalletti tornerà ad allenarsi, poi partirà per la Turchia. La tournée non ha ancora tutti i crismi dell’ufficialità, ma la partenza dovrebbe avvenire senza dubbio il 1 dicembre, scrive il Corriere dello Sport.

“Il Napoli tornerà a lavorare mercoledì al centro sportivo di Castel Volturno e giovedì invece partirà per Antalya, in Turchia, dove fino al 12 dicembre andrà in scena una preparazione con tanto di amichevoli a metà tra la tournée e un ritiro invernale”.

Sulla tournée:

“Il Napoli si allenerà ad Antalya, in un resort sul mare dotato di tre campi, clubhouse e spogliatoi e il 12 dicembre rientrerà in città. Nel corso del soggiorno turco saranno giocate due amichevoli, una con l’Antalyaspor e l’altra con gli inglesi del Crystal Palace, mentre il 17 dicembre al Maradona dovrebbe arrivare il Villareal di Albiol. La società dovrebbe organizzare anche un’altra amichevole, però in trasferta, prima della pausa natalizia”.

Sarà il primo appuntamento per valutare le condizioni di Kvaratskhelia, che ha dovuto saltare le ultime tre partite di campionato per un attacco di lombalgia acuta e anche quelle di Rrahmani. L’attaccante georgiano del Napoli sembra stia meglio, almeno stando alle notizie che filtrano da Tblisi. E’ tornato ad allenarsi dopo aver seguito il programma di terapie concordato con la società di De Laurentiis. Da valutare, invece, come si diceva, le condizioni di Amir Rrahmani, pure alle prese con un infortunio che lo ha costretto a non giocare diverse partite del Napoli.

