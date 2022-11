I supporters del Napoli sono stati visti nel centro di Liverpool con delle maschere bianche per coprire il volto. I tifosi del Liverpool sui social: “Halloween era ieri”

Il noto quotidiano inglese Daily Star ha annunciato poco prima della partita tra Liverpool e Napoli un’atteggiamento insolito dei tifosi ospiti. I supporters del Napoli sono stati visti nel centro di Liverpool con delle maschere bianche per coprire il volto. Poco prima dell’inizio della partita di UEFA Champions League i tifosi del Napoli sono stati scortati dalla polizia locale prima di entrare ad Anfield. Il clima nello stadio era rovente con alcune scritte contro i partenopei: “Run Napoli Run”, “Napoli Rats” e “Napoli not welcome” sono stati i cavalli di battaglia della frangia più accesa dei Red’s.

Da precisare, però, che tra le due tifoserie non ci sono stati scontri come quelli successi nel 2019 sempre a Liverpool. Alcuni tifosi della squadra inglese hanno ironizzato sui social sottolineando come i tifosi del Napoli fossero in ritardo per Halloween con quelle maschere.

“Cos’hanno le maschere. Non si rendono conto che Halloween era ieri?”.

“Perché indossano maschere gli strambi, Halloween era ieri”.

Uno ha scherzato: “Ci starebbero su un autobus!”

Napoli fans out looking for Liverpool fans in Liverpool tonight.. 😳pic.twitter.com/j3721WluTS — TheFootballMob (@thefootballmob) November 1, 2022