CorSport: la Roma vuole rinnovare Mourinho fino al 2025. José pronto a firmare

L’allenatore è convinto che nonostante i paletti del fair play finanziario i Friedkin gli regaleranno una squadra competitiva, pronto a discuterne durante la pausa Mondiale

“I Friedkin sono in pressing su Mourinho per rinnovare il contratto. L’allenatore è disponibile, Roma è diventata casa sua, come ha detto Ancelotti, si è formato un connubio perfetto”.

Lo scrive il Corriere dello Sport. L’allenatore sa che ci sono dei paletti finanziari da rispettare, ma è certo che i proprietari della Roma faranno di tutto per accontentarlo e per rendere la squadra competitiva. E’ disponibile a firmare subito, anche durante la pausa per il Mondiale.

“Mourinho vorrebbe una squadra per vincere, ma sa che non è possibile subito, la Roma deve restare entro i rigorosi paletti del fair play finanziario, non può fare grandi cose sul mercato, ma di sicuro in estate arriverà un altro top player, mentre a gennaio sarà fatto qualche ritocco per colmare le lacune. Lo Special One lavorerà per far crescere

e migliorare questa squadra, lo farà con le risorse disponibili, consapevole che i Friedkin faranno di tutto per accontentarlo“.

“Il suo contratto scade nel 2024, aveva firmato un triennale il 4 maggio 2021. Presto si comincerà a lavorare per rinnovare fino al 2025. Finora il tema rinnovo non è mai stato affrontato ufficialmente, ma Dan fatto arrivare a José dei segnali chiari anche recentemente”.

“Josè a Roma sta bene. E’ troppo giovane per andare a fare il commissario tecnico del Portogallo, dove gli stenderebbero tappeti rossi. Prolungare la sua avventura in giallorosso è stimolante, molto più che tornare in Premier, anche se ha avuto richieste, anche recentemente. Non è determinante aspettare fine stagione, Mourinho è disposto a mettersi seduto a tavolino anche prima della fine della stagione, anche durante la sosta mondiale“.