Il georgiano ha cominciato a cercare un appartamento dove vivere meno isolato. Vuole lasciarsi alle spalle il brutto episodio di cui è stato vittima

CorSport: Kvara turbato dal furto dell’auto. Valuta di lasciare Cuma e trasferirsi al centro.

Dopo il furto dell’auto che ha subito nei giorni scorsi, Kvara potrebbe scegliere di lasciare l’abitazione di Cuma e trasferirsi più al centro della città. Ieri lo aveva già annunciato Sky, oggi lo conferma il Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo scrive:

“Kvara si è dovuto arrendere in fretta, perché con il fisico non si scherza, e ha capito dall’entità del dolore che l’Atalanta non sarebbe stato un avversario ma un tormento che va ad aggiungersi a quel filo di preoccupazione che da due giorni l’infastidisce: la tentazione, dopo il furto dell’auto nel giardino di casa, è di cominciare a dare un’occhiata ad un appartamento a Napoli, per starsene più dentro la città e meno isolato, per poter anche immediatamente dimenticare”.

Una decisione che ieri aveva anticipato, ai microfoni di Sky Sport, anche Massimo Ugolini, inviato a Castel Volturno. Sul georgiano del Napoli Ugolini aveva dichiarato:

“Kvaratskhelia è un ragazzo giovane, introverso, riservato e aveva scelto di abitare vicino al campo da gioco di Castel Volturno e lontano da Napoli. Poi purtroppo la disavventura che ha vissuto ieri probabilmente lo avvicinerà un po’ alla città, perché é un qualcosa che un po’ comunque l’ha colpito. Come colpirebbe chiunque. A maggior ragione se sei da solo, in un altro Paese e lontano da casa. Ma è molto giovane e i suoi parenti, la sua famiglia, gli stanno vicino: c’è sempre qualcuno qui con lui, per fargli compagnia”.

La notizia del furto dell’auto di Kvara, una Mini Countryman, si è diffusa due giorni fa. Secondo le ricostruzioni effettuate dai giornali, i ladri si sono introdotti nella casa di Cuma dell’attaccante del Napoli mentre lui era in casa a dormire, al secondo piano. Si sono appropriati delle chiavi dell’auto, parcheggiata in giardino e gliel’hanno portata via. Il giorno dopo Kvara è andato ad allenarsi regolarmente a Castel Volturno. Nella stessa giornata l’auto è stata ritrovata abbandonata a Trentola Ducenta.