CorMez: Napoli-Empoli, ballottaggio Raspadori-Elmas, in difesa Ostigard e Mario Rui

Ndombele dovrebbe prendere il posto di Zielinski. Per la Gazzetta, invece, a tirare il fiato potrebbe essere Anguissa

Kvaratskhelia non farà parte dell’attacco del Napoli neanche oggi, contro l’Empoli. L’attaccante georgiano non ha ancora smaltito i fastidi relativi alla lombalgia. L’obiettivo del Napoli e di Spalletti è di provare a recuperarlo per la sfida di sabato contro l’Udinese, l’ultima partita di campionato prima della sosta per il Mondiale in Qatar.

Il Corriere del Mezzogiorno dà le ultime informazioni in termini di possibile formazione scelta da Spalletti per il match pomeridiano. Al posto di Kvara stavolta dovrebbe toccare a Raspadori, anche se il ballottaggio con Elmas resta aperto. In difesa il tecnico dovrebbe dare fiducia a Mario Rui e Ostigard, mentre a centrocampo Ndombele dovrebbe sostituire Zielinski.

“Si gioca dopo tre giorni, il Napoli è alle battute finali di un ciclo infernale, Spalletti dovrà gestire le forze. Raspadori è pronto per sostituire Kvaratskhelia, c’è un ballottaggio aperto con Elmas che contro l’Atalanta è stato tra i migliori

in campo, realizzando il gol del sorpasso. In difesa sono pronti due cambi, Ostigard e Mario Rui dovrebbero sostituire Juan Jesus, che non è al massimo della condizione, e Olivera. Potrebbe esserci anche un avvicendamento

in mezzo al campo con Ndombele, in crescita nelle ultime gare, pronto a prendere il posto di Zielinski”

Più o meno la stessa formazione ipotizzata dal Corriere dello Sport, che però dà Juan Jesus al posto di Ostigard, Zielinski a centrocampo e Ndombele in panchina.

A destra, dicevamo, ci sarà Politano. Per il resto: Meret in porta; linea difensiva con Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus e Rui; e centrocampo con Anguissa favorito su Ndombele, Lobotka in regia e Zielinski a dettare i ritmi tattici”.

Per la Gazzetta dello Sport, invece, a tirare il fiato dovrebbe essere Anguissa.

“potrebbe toccare ad Anguissa tirare un po’ il fiato”.