Condò: «Il Napoli è imprevedibile come il cavallo negli scacchi»

A Sky: «La regina è il pezzo più bello e forte degli scacchi e la regina della Champions la decideremo a giugno quando ci sarà la finale»

Dibattito acceso negli studi di Sky Sport nel pre partita della sfida di Anfield tra il Liverpool e il Napoli. Dopo i complimenti di Klopp e Marotta per la formazione di Spalletti, si sono accodati i tanti commentatori presenti in studio, tra di loro anche Paolo Condò che ha messo in evidenza l’imprevedibilità del gioco azzurro

Condò sul Napoli in Champions «La regina è il pezzo più bello e forte degli scacchi e la regina della Champions la decideremo a giugno quando ci sarà la finale. Ma il Napoli lo paragonerei al cavallo di questa competizione. Il pezzo più imprevedibile, quello che ha il movimento che ti sorprende e ti impedisce una difesa organizzata. Il cavallo entra, esce, con il suo movimento sghembo»