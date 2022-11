Condò: «Se il Napoli vince ad Anfield lancia un messaggio importante per il resto d’Europa»

A Sky: «Chiudere come prima e a punteggio pieno vincendo contro il Liverpool potrebbe essere un obiettivo importante per il Napoli di Spalletti»

Manca poco meno di tre ore per il fischio d’inizio di Liverpool-Napoli, l’ultima gara delle fasi a gironi della Champions League. Il napoli di Spalletti si avvicina alla gara con la possibilità di arrivare agli ottavi da prima in classifica nel girone e, come ha detto Spalletti, non c’è proprio da chiedere se questo può essere un obiettivo del Napoli e che i suoi ragazzi la giocheranno come hanno fatto con le altre cinque.

Nel salotto pre partita di Sky, Paolo Condò ha sottolineato come questa sera il Napoli potrebbe portare a case due obiettivi importanti

«Il primo è quello di chiudere il giorno al primo posto e non ipotizzo la possibilità di un crollo con quattro gol di scarto. Il Napoli però potrebbe anche chiudere a punteggio pieno e chiudere vincendo ad Anfield sarebbe un messaggio per il resto d’Europa di impatto straordinario. Quindi sono convinto che proverà a fare una partita come quelle che ha fatto»