Carragher: «Ronaldo vuole essere licenziato dallo United, è ovvio, è un personaggio negativo»

L’ex difensore del Liverpool: «Un errore riportarlo indietro: era chiaro che la cosa sarebbe esplosa in faccia allo United»

Dopo l’intervista bomba rilasciata da Cristiano Ronaldo a Piers Morgan, l’ex difensore del Liverpool, Jamie Carragher ha dichiarato a Sky Sports che è ovvio che il campione portoghese stia cercando di essere licenziato dal Manchester United. Le sue parole sono riportate dal Daily Mail. Carragher rivendica di aver detto tempo fa che riportare Ronaldo allo United sarebbe stato un errore.

“Penso che i suoi commenti siano bizzarri. Vuole essere licenziato, mi pare ovvio. Ha detto al club in estate che voleva andarsene, nel calcio queste cose accadono. Non c’erano acquirenti, forse a causa del suo stipendio o del prezzo che il Manchester United voleva. Penso che sappia che sarà lo stesso nella prossima finestra di mercato e forse nell’estate successiva e ora sta cercando di essere licenziato o vuole andarsene gratuitamente. Questa è l’unica via d’uscita. Lo United non ha bisogno del fastidio di Ronaldo. Penso che dovrebbero licenziarlo o spostarlo dandogli un trasferimento gratuito”.

Carragher continua:

“Lo United non ha bisogno di problemi. Questo è esattamente il motivo per cui 18 mesi fa ho detto che è stato un grave errore portare Ronaldo nel club. Che sarebbe sempre successo questo. Dovrebbero divertirsi e poi esce l’intervista con Ronaldo e boom! Si tratta di negatività, non da parte della squadra o dell’allenatore, si tratta di Cristiano Ronaldo. Ed è stato così da quando è tornato. Non può accettare di essere un sostituto, in qualche modo ammiro questa cosa perché è quella spinta che lo ha reso il grande giocatore che è. Ma questa cosa sarebbe sempre esplosa in faccia allo United, ed è stato un errore riportarlo indietro”.

Su Twitter, Carragher ha scritto:

“Il 99% dei tifosi sarà contro di lui e appoggerà Ten Hag, questo la dice lunga su quanto Cristiano abbia gestito male questa situazione. Se ci sarà un 1% che lo difenderà ancora sarà composto da Evra, Rio Ferdinand e Roy Keane”.