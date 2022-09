Carragher: «Il Liverpool gioca un calcio suicida. È la fine di un ciclo?»

Alla Cbs: “La difesa è imbarazzante. Se continuano così, avranno un grosso problema in Premier e anche per la qualificazione in Champions”

Un “calcio suicida”. E un mercato tutto sbagliato. Il Liverpool asfaltato dal Napoli affronta in patria il fuoco di fila delle critiche. Aspro il giudizio di Jamie Carragher: “Il problema non è la partita. Dimentichiamo questa partita”, ha detto alla CBS dopo il match. “Per me la grande preoccupazione è che potrebbe essere una cosa che andrà avanti per tutta la stagione. È la fine di un ciclo? “È un enorme calo fisico dovuto a quello che è successo negli ultimi cinque o sei anni, per il modo in cui hanno giocato, per quanto sono stati intensi. E questa squadra può continuare a farlo?”.

Parlando della difesa del Liverpool, Carragher la definisce “imbarazzante”: “Lo è davvero. E questo è il grosso problema del Liverpool in questo momento. Hanno costruito il loro successo sull’intensità, il che significa che gli avversari non possono alzare la testa per giocare la palla. Con la squadra sempre affiatata. Sempre molto compatta. A volte c’è un rischio, ma si ottiene un’energia, e quell’energia ora non c’è”.

“Se continuano a giocare così avranno un grosso problema in Premier League in questa stagione e anche per la qualificazione in Champions League, perché quello è un calcio suicida”.