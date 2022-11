Il Brighton di De Zerbi perde in casa con l’Aston Villa di Emery (1-2)

Il Brighton di Roberto De Zerbi perde in casa contro l’Aston Villa (1-2) e fallisce l’aggancio alla zona Europa. I seagull potevano salire a quota 24 punti in campionato e avrebbero superato il Manchester United al quinto posto. Ma tutto ciò non è accaduto perché a condannarli alla sconfitta è stata la doppietta di Ings. La squadra di Unai Emery riesce a incartare il gioco dell’ex Sassuolo, riuscendo così a portare a casa i tre punti e risollevare l’Aston Villa in classifica.

Il Brighton ferma la sua corsa prima della sosta ma nonostante tutto il tecnico bresciano è diventato un idolo in città. I tifosi sono andati in visibilio quando l’allenatore ha sottolineato l’apporto dei tifosi:

«I tifosi sono molto, molto importanti. Vorrei che la nostra squadra iniziasse sempre al 150% in modo che i nostri tifosi potessero giocare con noi. La strategia è giocare con loro. L’inizio contro il Chelsea lo ha dimostrato ed è stato importante».

“The fans are very, very important. I would always like our team to start at 150% so our fans can play with us.

“The strategy is to play with them. The start against Chelsea showed that and was important.” #BHAFC pic.twitter.com/qVRhBFbBo0

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 11, 2022