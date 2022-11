Brasile, Thiago Silva e Paquetà ballano nello spogliatoio VIDEO

La Seleçao brasiliana si allena in vista dei Mondiali e lo fa a ritmo di musica, come testimonia il video postato su Instagram

Le Nazionali che parteciperanno ai prossimi Mondiali in Qatar sono oramai arrivare alla cittadella e hanno cominciato gli allenamenti in vista del fischio d’inizio programmato per il 20 novembre. Anche la Seleçao brasiliana ha cominciato ad allenarsi e lo fa a ritmo di samba, come testimonia il video postato su Instagram.

Nel video si vedono Thiago Silva e Paquetà che animano lo spogliatoio verdeoro

Il Brasile esordirà in campo giovedì 24 novembre alle 20 (ora italiana) contro la Serbia. La Seleçao è nel gruppo G insieme Serbia, Svizzera e Camerun.

Ecco tutti la lista dei convocati del Brasile:

PORTIERI: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

DIFENSORI: Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Siviglia), Bremer (Juventus), Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Marquinhos (Paris Saint Germain), Militao (Real Madrid), Thiago Silva (Chelsea)

CENTROCAMPISTI: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Paqueta (West Ham)

ATTACCANTI: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Martinelli (Arsenal), Neymar (Paris Saint Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcellona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius (Real Madrid)