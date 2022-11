Tite dirama la lista dei 26 giocatori che fanno parte della spedizione in Qatar. Ci sono Dani Alves e Thiago Silva oltre agli juventini Danilo, Alex Sadro e Bremer.

Il commissario tecnico del Brasile Tite ha diramato la lista dei 26 giocatori che faranno parte della spedizione in Qatar. Tra i convocati spunta Dani Alves, che insieme a Thiago Silva, parteciperanno al loro ultimo Mondiale in carriera. Nella selezione del ct si sono anche tre “italiani”: gli juventini Danilo, Alex Sandro e Bremer. Tra i giocatori selezionati c’è anche Gabriel Martinelli, 21enne attaccante dell’Arsenal finito nel mirino della nazionale italiana per il doppio passaporto, ed Everton Riberio e Pedro, protagonisti della Copa Libertadores vinta dal Flamengo. La selecao si candida a essere una delle favorite in questa edizione componendo un gruppo forte non solo a livello tecnico. Grande attesa anche Neymar che potrebbe giocare la sua ultima Coppa del Mondo da protagonista, infatti la stella del PSG si dovrà far carico della sua nazionale dopo il flop in Russia e la pesante sconfitta in casa con la Germania (7-1).

Ecco tutti la lista dei convocati del Brasile:

PORTIERI: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

DIFENSORI: Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Siviglia), Bremer (Juventus), Dani Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Marquinhos (Paris Saint Germain), Militao (Real Madrid), Thiago Silva (Chelsea)

CENTROCAMPISTI: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Paqueta (West Ham)

ATTACCANTI: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Martinelli (Arsenal), Neymar (Paris Saint Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcellona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius (Real Madrid)

