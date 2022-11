Bild, i giocatori del Lipsia si allenano con uno strano anello che studia il sonno

La Red Bull è sempre attenta all’utilizzo della tecnologia nello sport. L’anello aiuta a migliorare le performance, costa 350 euro

In un articolo della Bild si vedono alcuni giocatori del Lipsia allenarsi con uno strano anello. Il gruppo RedBull, si sa, è sempre portatore di innovazioni tecnologiche in tutti gli sport ed il calcio non fa eccezione. Secondo le informazioni Bild, il Lipsia usa uno “smart ring” (costo: circa 350 euro) – un anello che misura dati come il sonno, lo stress, la temperatura, la respirazione e la frequenza cardiaca. Inoltre, la saturazione di ossigeno determina disturbi respiratori.

Il dito è la parte del corpo ideale per raccogliere dati accurati sulla frequenza cardiaca perché la misurazione è più sensibile al movimento ed è più precisa.

Tutte le informazioni vengono raccolte in un’app speciale, a cui hanno accesso i giocatori stessi e Peter Schneider (Mental Coach). Schneider si occupa del tema della rigenerazione per quanto riguarda il sonno e il relax, ovvero non la classica rigenerazione delle stelle nella piscina fredda.

I dati non vengono utilizzati per il monitoraggio. Invece, vengono utilizzati per comprendere il potenziale dei giocatori. Internamente, il sonno è visto come un’area con un grande potenziale, specialmente in periodi pesanti causati da tante partite. Altra innovazione nel campo tecnologico della Red Bull che si dimostra sempre molto attenta nello sport.