Allegri: «Il Napoli sta facendo cose straordinarie ma dopo la sosta non so cosa può succedere»

A Dazn: «Che soddisfazione tornare a battere l’Inter. ra anche nei momenti di difficoltà restiamo dentro la partita»

Al termine della sfida contro l’Inter, il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn

È stato lei a non fare andare via Rabiot?

«Ci ho parlato prima del trasferimento e gli ho chiesto se era contento e che poteva andare. Gli ho detto che qui alla Juve è stimato e credo che stasera ha fatto una straordinaria partita perché si mette a disposizione della squadra. È stato bello battere una squadra come l’Inter. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna, però quando i calciatori si mettono a disposizione gli uni egli altri è più facile portare a casa la vittoria»

È tornato lo spirito Juve

«Sicuramente il modulo ha dato certezze, ma le certezze maggiori le dà la squadra che lavora tutta insieme e capisce i momenti della partita giocando tutti i 90 minuti. Ora anche nei momenti di difficoltà restiamo dentro la partita. Questo spirito qui aumenta il livello della squadra»

Cosa ti dà più soddisfazione?

«Innanzitutto tornare a battere l’Inter dopo quattro volte. Poi vincere in questo modo, abbiamo giocato bene tecnicamente e abbiamo sbagliato solo su Lautaro in un’occasione»

Da dove arriva questa svolta?

«Non è questione di svolta, il campionato è lungo, abbiamo avuto qualche passaggio a vuoto, soprattuto in Champions, ora questa vittoria ci dà soddisfazione, ma ne abbiamo altre due sempre difficili. Poi tireremo una riga e vedremo»

Si può pensare allo scudetto?

«Siamo a 2 punti dal quarto posto. Dobbiamo vedere quelli che sono avanti. Il Napoli sta facendo cose straordinarie ma dopo la sosta non so cosa può succedere. L’obbiettivo è quello di fare il massimo, ma non bisogna pensare che stasera sia finita la stagione e abbia risolto tutti i problemi»