Al Maradona, in questa stagione, 90 mila spettatori in più (CorSport)

Un balzo in avanti del 47%. Nelle sfide interne si sono registrati 272mila spettatori. Nessuna gara al di sotto dei 32mila. E con l’Udinese si va verso il tutto esaurito

Per la partita di domani contro l’Udinese, l’ultima del Napoli prima della sosta Mondiale, in città è partita la corsa al biglietto. Il Corriere dello Sport scrive che si va verso il tutto esaurito. Già ieri sera i biglietti disponibili erano pochissimi, oggi potrebbero essere già finiti. E non è una novità: il pienone al Maradona è ormai una costante da dopo lo show del Napoli col Liverpool, “quando anche gli scettici hanno compreso che questa sarebbe stata una stagione speciale”. Così, domani, per Napoli-Udinese, si arriverà a quasi 50mila spettatori, scrive il quotidiano sportivo, come già accaduto per Bologna e Sassuolo.

In questa stagione, lo stadio napoletano ha registrato 90.000 spettatori in più, con un balzo in avanti del 47%.

“Non c’è paragone con l’ultimo campionato. Nelle prime sette giornate il Napoli ha portato quasi 90.000 spettatori in più nel calcolo tra l’ultima Serie A e quella attuale. La conferma in cifre che il titolo del cuore è già stato vinto. Spalletti ha riavvicinato il pubblico al suo stadio, un’abitudine che nel tempo era sfumata e in questa stagione ha

saputo nutrirsi di nuova fiducia. Non c’è una sola partita del Napoli in cui non si registri la caccia al biglietto”.

Lo scorso anno non si registrò nessun tutto esaurito. Il punto più alto di presenze allo stadio fu contro la Lazio, quando si toccarono 38.000 spettatori.

“Lo scorso anno dopo sette giornate il Maradona aveva ospitato quasi 185.000 spettatori, quest’anno dopo la gara con l’Empoli, a quota sette sfide interne, il dato è aumentato del quarantasette per cento: 272.000 spettatori, 90.000 in più e pienoni già raggiunti con Bologna (45.599) e Sassuolo (47.156) e nessuna gara al di sotto dei 32.000 spettatori. Un anno fa i numeri erano differenti: l’unico “pienino” ci fu con la Lazio (38.000), con la Juve alla seconda si presentarono in 23.000, pochissimi rispetto alle precedenti sfide coi bianconeri”.

Il Maradona è tornato uno stadio vivo, scrive il Corriere dello Sport.

“La media in casa è di 39.000 spettatori (salirà dopo la gara di domani), in Champions 144.000 tifosi per le tre sfide dei gironi, con Liverpool e Ajax è stato superato il muro dei 50.000”.