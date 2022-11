Abraham si è risparmiato per nulla, escluso dai Mondiali

Il ct Southgate ha diramato l’elenco: ci sono Alexander-Arnold e Maddison. La sorpresa è Gallagher del Chelsea. Escluso il romanista

Se volessimo ascoltare Mourinho, Abraham si è risparmiato per nulla. Il ct Southgate lo ha escluso dai 26 convocati per il Mondiale in Qatar. Questa la lista

Portieri: Jordan Pickford (Everton) Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (on loan at Everton from Wolves), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City) Ben White (Arsenal).

Centrocampisti: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham), James Maddison (Leicester City), Jordan Henderson (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea)

Attaccanti: Marcus Rashford (Man United), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle).