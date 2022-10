Verstappen e la Red Bull boicottano le interviste Sky per protesta contro un giornalista

Sotto accusa Ted Kravitz (Sky Uk) che ha detto: «L’anno scorso Hamilton è stato derubato, Verstappen non sa vincere un titolo in maniera normale»

Il campione del mondo di Formula Uno, Max Verstappen, diserterà tutte le interviste con le reti Sky nel weekend di corse in Messico. A far decidere in tal senso il pilota sono state due frasi del giornalista Ted Kravitz, di Sky Sports Uk. Il boicottaggio riguarda Sky Sports Uk ma anche Sky Sport Italia e Germania, di riflesso, perché le dichiarazioni dei piloti girano sui tre canali in modo uguale.

Una delle dichiarazioni di Kravitz che non è andata giù al pilota Red Bull è questa:

“Verstappen non sembra capace di vincere un titolo in maniera normale“.

L’altra, riconducibile al finale del 2021, invece, è questa:

“Hamilton è stato derubato”.

Secondo quanto scrive il Telegraph, a boicottare le interviste Sky saranno anche il collega del pilota Red Bull, Sergio Perez, il team principal Christian Horner e il consulente motorsport Marko.

Un portavoce della Red Bull ha riferito che questo è il risultato di “problemi di lunga data con la mancanza di equilibrio mostrati da Kravitz in particolare” una circostanza che è stata comunicata a Sky Sports “in numerose occasioni”.

Il boicottaggio è esteso a Sky Sports Italia e Sky Sports Germania perché fanno le loro interviste in inglese e l’emittente britannica usa solo le loro citazioni.

Il Telegraph scrive:

“I piloti e i team principal della Red Bull sono obbligati a parlare con i media e le emittenti, ma il contratto non fa nomi, quindi tecnicamente non lo stanno violando. Sky Sports ha rifiutato di commentare”.