Van Basten: «il Napoli è una buona squadra ma 1 a 6 è un massacro»

A Ziggo Sport: «L’Ajax è ingiustificabile, non ci si può lasciare surclassare in questo modo dal Napoli. Il risultato fa malissimo al calcio olandese”

Marco Van Basten ha preso malissimo la sconfitta del suo amato Ajax contro il Napoli di Spalletti. E su gran parte della stampa olandese si legge delle sue dichiarazioni Ziggo Sport, dichiarazioni profondamente critiche verso i lancieri.

«Mi dispiace, sono profondamente deluso. In questi anni siamo stati viziati, ci siamo abituati ai buoni risultati. Il risultato di martedì fa malissimo al calcio olandese. Bisogna essere onesti: si può perdere, per carità, ma 1 a 6 è un massacro. E pensare che l’Ajax aveva cominciato bene, che era passato in vantaggio. Poi ha giocato senza intelligenza, rincorrendo a vuoto il Napoli. Non ci si può lasciare surclassare in questo modo dal Napoli. Il fatto che gli azzurri siano una buona squadra, che ha anche battuto il Liverpool 4 a 1, non è una giustificazione»