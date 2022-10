Tuttosport: Galliani può rispedire Petagna al Napoli, ci pensa il Toro

È un vero e proprio fallimento, per ora, l’avventura di Andrea Petagna al Monza. L’attaccante ex Napoli, sostituito in azzurro da Simeone, non è ancora riuscito ad entrare in una condizione fisica e mentale accettabile. Finora, complice un infortunio, ha giocato appena 300 minuti in campionato e ovviamente ha le polveri bagnate. Tanto che, stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il Monza potrebbe anche decidere di interrompere il prestito dell’attaccante a gennaio. L’obbligo di riscatto scatterebbe infatti solo se si verificassero una serie di condizioni, ad oggi ben lontane dal verificarsi. Con Stroppa c’erano state incomprensioni legate alle sue condizioni fisiche. Palladino, pur avendolo a disposizione, non l’ha mandato in campo neanche nel secondo tempo contro l’Empoli. A questo punto, ci pensa seriamente il Torino di Juric alla ricerca di una punta.

Al momento uno che ha le caratteristiche da Toro è Andrea Petagna del Monza, in prestito dal Napoli con diritto di riscatto a 12 milioni. Con la squadra brianzola ha trovato pochissimo spazio: appena 303 minuti sino ad oggi con nessun gol e zero assist all’attivo. A questo punto è facile pensare che Adriano Galliani, sempre che Aurelio De Laurentiis sia d’accordo, possa decidere di riconsegnarlo al mittente che a sua volta potrebbe reinserirlo nel mercato, visto che Spalletti ha già una quantità industriale di attaccanti che fanno gol. Il Toro potrebbe quindi riprovarci: Petagna è infatti una prima punta che i granata avevano già cercato nelle precedenti sessioni del mercato, sia in inverno che in estate.