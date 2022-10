Tardelli: «Spalletti sta educando un po’ De Laurentiis, che ora parla meno»

A 90° minuto: «Vedo un allenatore molto maturo e bravo nel gestire lo spogliatoio. I suo ragazzi danno molto e giocano col sorriso»

Nel corso di 90° minuto, presente negli studi di Rai Sport, Marco Tardelli ha rilasciato alcune dichiarazioni sul magico momento del Napoli, primo in classifica in campionato e primo anche nel girone di Champions League. Tardelli ha ipotizzato che questo possa davvero essere l’anno buono per la squadra di Spalletti, l’anno dello scudetto solo sfiorato l’anno scorso e poi perso per un pelo. Soprattutto, ha elogiato l’allenatore del Napoli, dichiarandolo molto bravo a gestire lo spogliatoio. Ma non solo. Luciano Spalletti, a detta di Tardelli, ha saputo anche educare un po’ il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il patro, infatti, in questo momento sta mantenendo il silenzio, cosa che non è da lui. Un po’ quanto faceva notare questa mattina la Gazzetta dello Sport. La rosea addebitava il silenzio del presidente del Napoli alla volontà di non turbare il meraviglioso equilibrio raggiunto dalla squadra di Spalletti in questo momento di forma straordinaria, sia dal punto di vista fisico che, soprattutto, da quello mentale.

Di seguito le parole di Marco Tardelli:

«Potrebbe essere l’anno buono: vedo uno Spalletti molto maturo e molto bravo a gestire lo spogliatoio. Sta anche educando un pochino il presidente, che in questo momento parla meno. I suoi ragazzi stanno dando molto, giocano col sorriso».