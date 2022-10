Superlega, Marca: “Alla Uefa e all’Eca sfottono Juve e Barcellona quasi fuori dalla Champions”

Scoop del quotidiano spagnolo che annuncia: «La Superlega si è dotata di un Ceo, il tedesco Reichart» in attesa della sentenza europea

La Superlega è viva e lotta insieme a loro. È viva e vegeta e si è dotata anche di un Ceo, di un amministratore delegato. Lo scrive il quotidiano spagnolo Marca che firma uno scoop.

Marca scrive che la Superlega prosegue il proprio cammino in attesa che la Giustizia europea si pronunci – nel 2023, secondo le ultime informazioni sul caso – se esista o meno un monopolio della Uefa nel calcio.

A22 Sports Management è la società incaricata di sponsorizzare e aiutare la creazione della Superlega. Nella veste di consulente, si concentra sulla struttura generale e sugli aspetti finanziari della Superlega. Da domani l’azienda avrà Bernd Reichart, 48 anni, come amministratore delegato. È un dirigente dei media sportivi che fino a poco tempo fa ha ricoperto la carica di CEO del Gruppo RTL Deutschland.

Marca riporta una sua dichiarazione:

“L’obiettivo iniziale sarà di avviare un dialogo attivo e il più ampio possibile con un vasto gruppo di stakeholder del calcio, come club, giocatori, allenatori, tifosi, media e responsabili politici. L’obiettivo è di facilitare lo sviluppo di un modello sportivo sostenibile per le competizioni europee per club che rifletta gli interessi reciproci e a lungo termine dei tifosi e della più ampia comunità calcistica”.