Al-Khelaifi: «Alcuni club hanno debiti di 2 miliardi, non è salutare, è un disastro per il calcio»

“Alcuni club hanno un debito di 1,8 miliardi di euro, non è salutare. Grazie a Dio, quello che stiamo facendo è avere zero debiti. Ovviamente abbiamo perso soldi durante il Covid ma non abbiamo niente da nascondere. Altri club hanno grossi debiti. E questo è il rischio, il pericolo per il calcio. Alcuni sono rimasti presidenti per molti anni e hanno lasciato debiti ai loro successori. Ed è quello che è successo per anni e anni. È il pericolo per il calcio in cui credo. Dobbiamo stare attenti e preoccuparci perché è un grande pericolo che può distruggere il calcio, servono regole a tutela dei club”.