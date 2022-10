Spalletti: «Non voglio rispondere a Mourinho. Il Napoli ha bisogno di Osimhen»

A Dazn: «Era una partita piena di trappole. Il Napoli ha vinto in maniera diversa, è stato ancora più bravo. Kim è micidiale»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro la Roma vinta per 1-0 con gol di Osimhen.

«Non voglio andare a parlare su quelle che sono le parole di Mourinho e su quella che è l’impressione di qualcheduno.

«Era una partita piena di trappole, mia squadra ha saputo interpretarla benissimo pur sbagliando qualche costruzione facile e qualche fasi di possesso facile, poi è andata cercare di scavare situazione che potessero portarci vantaggi senza correre il rischio di rimanere disordinati. Mi sembra che la mia quadra lo abbia fatto correttamente. Create due tre occasioni da gol dove poi ci ha costruito la vittoria e non ha mai concesso quello che son bravi a fare loro, recuperare palla quando sono bassi, con queste pallate che sembrano giocate sulle punte, è un modo di giocare ben preciso. Il fatto che siamo stati bravi a vincerla in maniera differente rispetto a come siamo abituati, è un plauso maggiore che va fatto alla mia squadra.

Il cambio con Raspadori, tutti se lo aspettavano

Abbiamo bisogno di Osimhen per fare queste accelerazioni improvvise che solo lui ha, che quando avrà esso a posto un po’ di emozioni sarà fortissimo, a volte di andare da solo, fare questi strappi, attaccare la porta senza tener conto dei compagni, voler risolverla da solo, ma è forte, è fisico, ne abbiamo bisogno, è fortissimo di testa, tra i più forti che ho visto, ne abbiamo bisogno sulle palle inattive, anche in fase difensiva . Abbiamo bisogno della sua altezza. Sul primo palo toglie molte complicazioni alla squadra.

Barzagli: Kim acquisto straordinario, è sempre dentro la partita.

Spalletti: «se lo dici tu, tu hai le tasche piene. È una roba micidiale, quando arriva il pericolo si mettono in moto le gambe. Tiene d’occhio la situazione del compagno, ha questa supremazia fisica e di frequenza di gambe è una cosa bestiale.

Avete vinto senza Rrahmani, Anguissa, Mario Rui, Raspadori

Spalletti: «Abbiamo ancora ruoli dove non abbiamo il doppio., Numericamente la rosa è quella dello scorso anno. Quando fate queste differenze, tutte le rose sono così. Tutti hanno 23-24 calciatori dove ci si può attingere. Se vinci, la rosa è più completa. Stasera avevamo bisogno in mezzo al campo di uno più fisico con Cristante, Camara, Pellegrini, loro sono pù grossi, più fisici, la seconda palla. Ho una squadra forte che sa giocare a pallone, che vuol tenere palla in terra, Forse per bravura della Roma abbiamo perso palle che di solito non perdiamo. C’erano trappole da evitare

Nelle sue tasche che c’è?

Ho il cellulare, una penna e un foglietto con su scritto due cose