Sky spiega le differenze tra il rigore negato al Napoli e quello concesso all’Inter

La parola chiave è l’efficacia se toccando il pallone prima dell’avversario si fa una giocata difensiva efficace non si decreta il calcio di rigore

Nel post partita della sfida tra Roma e Napoli, nel salotto di Sky si discute del rigore, prima assegnato e poi tolto, dopo averlo rivisto al Var, da Irrati alla formazione di Spalletti

Al 38esimo Rui Patricio esce su Ndombele, sembra fallo e Irrati decreta il rigore, decisivo poi l’intervento del Var che toglie il rigore al Napoli, perché Rui Patricio tocca leggermente prima il pallone

a Sky si mette a confronto questo episodio con quello avvenuto ieri durante la partita dell’Inter quando Terracciano aveva provocato un calcio di rigore che non era stato tolto dal Var.

La spiegazione dell’esperto

“La differenza è sul principio che sarebbe semplice se non fosse poi che va applicata, Cosa deve fare il far quando portiere o altro difensore tocca prima il pallone? La parola chiave è l’efficacia se il portiere o il difensore toccando il pallone prima dell’avversario fa una giocata difensiva efficace e si riesce a farli cambiare direzione, in questo caso non si decreta il calcio di rigore perché è impossibile che l’attaccante sarebbe potuto tornare in possesso del pallone”

Quindi quello di Terracina era un intervento non efficace, mentre quello di Rui Patricio deve essere stato reputato efficace

Capello non è d’accordo:

“Questi due casi sono simili, entrambi toccano la palla e la allontanano dalla porta, non ci sono differenze! Sarebbe l’ora che il Var lo facesse un vecchio giocatore conoscitore di certe dinamiche”