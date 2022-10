I nuovi convogli sono stati acquistati in Spagna. Sono già disponibili 19 mezzi, di cui 10 in deposito in città. Lo scrive l’edizione online di Repubblica, che fa notare che «il nuovo treno sfoggerà sedili azzurri che ricordano tanto i colori del Napoli calcio». Il quotidiano ne riporta anche la lunghezza: 105 metri – quanto l’intera banchina – e la capienza: il treno potrà trasportare fino a 1200 passeggeri. Speriamo migliori il livello qualitativo dei viaggi per chi utilizza questo mezzo di trasporto quotidianamente. E che al momento è costretto a dei veri e propri viaggi della speranza . Aria condizionata, Wi-Fi (incredibile! Mentre aspetti il treno potrai giochicchiare con qualcosa che non sia il solitario!), ma anche videosorveglianza, postazioni riservate a diversamente abili e alto livello di insonorizzazione.