Sacchi: «il Napoli di Spalletti gioca proprio un bel calcio»

Alla Gazzetta: «il primo gol è bellissimo, Raspadori bravissimo come regista offensivo. L’unico neo è che quando rallenta, va un po’ in crisi»

Arrigo Sacchi promuove il Napoli di Spalletti. Commenta alla Gazzetta la prestazione del Napoli e sono (quasi) solo elogi.

«Quando ripartono i ragazzi di Spalletti sono delle schegge. Il Napoli è una squadra che gioca davvero un buon calcio. Il primo gol contro il Torino è stato bellissimo per la preparazione dell’azione e per l’esecuzione. Raspadori viene incontro, dialoga, Anguissa va a fare il centravanti e la piazza nell’angolino. Stupendo».

In contropiede il Napoli di Spalletti è micidiale.

Mi sono segnato quattro parole per descriverla: ripartenze, velocità, pallone rasoterra. La posizione di Raspadori, in particolare, mi è sembrata decisiva per mettere in difficoltà la difesa avversaria. È un gruppo che segue le idee del proprio allenatore e queste idee sono buone. Bravo Spalletti. L’importante, però, è che non indietreggi troppo e che continui sempre a pressare. Ho l’impressione che quando rallenta il Napoli vada un po’ in crisi. Probabilmente questi ragazzi difettano di esperienza, ma hanno gamba, energia, coraggio. E hanno un gioco».