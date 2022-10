Ronaldo: «Sono stato depresso, faccio terapia da due anni. Troppo stress mentale nel calcio»

A Marca: «Ai miei tempi non ci si preoccupava della salute mentale dei giocatori, oggi è diverso. Molti hanno attraversato momenti terribili»

Ieri a Madrid è stato presentato il docufilm “The Phenomenon: ascesa, caduta e redenzione di Ronaldo”, produzione Dazn che sarà disponibile dal prossimo 2 novembre dedicato a Ronaldo il fenomeno. Marca lo intervista. Gli viene chiesto cosa rappresenta per lui la Coppa del Mondo.

È molto difficile dirlo. Il calcio stesso è qualcosa con cui non riesco a tradurre ciò che sento. Il Mondiale è come il cuore della storia del calcio. In Brasile si cresce e si vive sognandolo fin da piccoli. Sin da piccoli giocavamo a calcio per strada chiamandoci per nome dei calciatori. Per i brasiliani il Mondiale è molto importante. Viviamo con molte difficoltà, anche se non dovrebbe essere così e quando arriva il Mondiale il Paese si unisce. Quando vinci il Mondiale è un momento unico, con tutti i brasiliani felici. E questo è molto raro in un paese così grande. Non so se riesco a spiegare cosa significa per me, ma è una cosa meravigliosa.

Il Mondiale e Zidane

La vittoria del Mondiale, nel 2002, è il successo più importante della sua carriera, dice Ronaldo.

Non solo per il trionfo sportivo, ma per tutte le cose connesse. Per essermi superato di volta in volta fino a quando sono riuscito ad arrivarci, con tutto il dramma che ho vissuto negli anni precedenti con gli infortuni, e la tragedia del 98 quando ho perso la finale per un attacco epilettico.

Racconta il suo rapporto con Zidane.

Zizou ha un ruolo molto speciale nella mia carriera. Ho sempre avuto una stima incredibile per lui, da quando ci siamo incontrati per la prima volta, lui alla Juve e io all’Inter. Lì abbiamo già iniziato un rapporto di rispetto reciproco e molto bello. Non avevo alcun rapporto personale con lui quando mi sono infortunato ed è stata una bella sorpresa quando è venuto a trovarmi in ospedale. È stata la prima persona al di fuori della mia famiglia a farlo. Per me è stata una gioia enorme averlo lì in un momento così difficile.

Ronaldo e la depressione

Nel documentario Ronaldo parla di salute mentale con Roberto Carlos. Gli viene chiesto se è mai stato depresso.

Sì, oggi faccio terapia. Sono passati due anni e mezzo da quando ho iniziato e capisco molto meglio anche quello che avevo provato prima. Vengo da una generazione in cui sei stato gettato nella sabbia e dovevi fare del tuo meglio senza la minima possibilità di dramma. Guardo indietro e vedo che sì, siamo stati esposti a uno stress mentale molto, molto grande e senza alcuna preparazione per questo. Anche perché era l’inizio dell’era di Internet, con la velocità con cui viaggiano le informazioni. In quel periodo non c’era alcuna preoccupazione per la salute mentale dei giocatori. Oggi sono preparati molto di più, ricevono le cure mediche necessarie anche per affrontare la giornata e i giocatori vengono studiati di più: i profili di ciascuno, come reagiscono, come dovrebbero reagire… Ai miei tempi non c’era niente di questo.

Ne hai parlato con qualcuno o ‘non potevi’ in uno spogliatoio?

La realtà è che non sapevamo nemmeno che esistesse questo tipo di problema. Questo argomento è stato assolutamente ignorato dalla nostra generazione. Molti, ovviamente, hanno attraversato momenti terribili, anche di depressione, per mancanza di privacy, mancanza di libertà… È vero che i problemi erano molto evidenti, ma le soluzioni non erano subito disponibili.