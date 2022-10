Ronaldo il Fenomeno: «Falso nove è un brutto termine per indicare qualcosa che non esiste»

A La Sueddeutsche: «Non è vero che Guardiola gioca senza nove: ha molti che possono giocare come nove. E si è innamorato di un nove, Haaland».

Su Dazn sarà presto disponibile il docufilm “The Phenomenon: ascesa, caduta e redenzione di Ronaldo”, dedicato a Ronaldo il fenomeno. La Sueddeutsche lo intervista.

Parla del suo primo grave infortunio al ginocchio come di uno spartiacque importante.

«L’infortunio al ginocchio mi è costato un bel po’ di ritmo, forse anche i migliori anni della mia carriera. Ma ho anche avuto cose buone dall’infortunio. Mi ha aiutato. Ho dovuto ripensare molti aspetti della mia vita allora. Sono diventato un padre migliore, un figlio migliore, un amico migliore. Ecco perché entrambe le fasi sono importanti per me: non riesco a pensare a una senza parlare dell’altra».

L’infortunio ha prodotto un altro calciatore Ronaldo?

«Sì. Non ho dovuto reinventarmi completamente perché avevo già una buona base. Ma ho dovuto cercare alternative. Non potevo più dribblare i rivali su tutto il campo, ho dovuto lavorare di più».

Parla di Neimar. Dice di apprezzare il suo coraggio.

«Il suo coraggio. Ha coraggio, ha risorse, è veloce, ha personalità. Secondo me è uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni in tutto il mondo. Può essere facilmente paragonato a Messi e Cristiano Ronaldo. Dove gli altri due provengono da un altro pianeta».

Mbappè gli somiglia.

«Kilian Mbappé è il più vicino a me. E’ veloce, fisicamente forte. Mi piace il modo in cui inganna il portiere… è difficile vedere un centravanti dribblare il portiere come si faceva un tempo. Ho un paio di fan club che mi danno statistiche e proprio l’altro giorno ne è arrivata una che diceva che ho segnato 90 gol nella mia carriera in cui ho dribblato il portiere! Non male, vero?».

Non ti è mai successo che le tue ginocchia tremassero?

«No. Sono cresciuto in un’epoca in cui non si poteva avere paura. A quel tempo non c’erano dieci telecamere in un gioco, o 60, come ora».

Perché non sei mai diventato un allenatore?

«Non mi ha mai attirato. Zero. Sono un uomo di calcio e lo sarò sempre. L’idea di essere un allenatore mi ha ucciso. Hai le stesse routine di un giocatore, ma è diverso. Peggio. Come giocatore puoi fare quello che vuoi. Come allenatore, hai 25 giovani intorno a te che a volte sono anche degli stronzi, figli di puttana che vogliono ucciderti. In questo senso ammiro gli allenatori. Hanno lo stesso amore per il calcio come me, ma sono in grado di sopportare tutto questo».

Negli ultimi anni è emersa la moda di giocare senza veri nove. Il tuo cuore di centravanti sanguina?

«Non credo nei falsi nove. Alla fine, è un termine molto brutto inventato per riscrivere correttamente qualcosa che non esiste. Un nove è un nove. Ho sentito Pep Guardiola parlare di un falso nove, e che sta giocando senza nove, ma ha tre, quattro giocatori che si precipitano in area di rigore. Quindi non è che giochi senza nove, ma che molti possono giocare come nove. Sì, ci sono allenatori che non hanno nove ma vogliono molta agilità in area. Ma sono convinto che le cose sono più facili con un nove. E ora puoi vedere che Pep si è innamorato di un nove, Haaland».

Chi è più grande: Diego Maradona o Lionel Messi?

«E’ molto difficile e ingiusto. Credo che ci sia un gruppo speciale nella storia del calcio: Diego, Messi, Cruiff, Beckenbauer, Pelè, van Basten, Ronaldinho, e mi aggiungerei anch’io… ma chi era il più grande? È qualcosa su cui i tifosi dovrebbero discutere nei bar. Fare una classifica delle leggende non si può. È impossibile confrontare le generazioni».