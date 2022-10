Ronaldo (il fenomeno): «Ai miei tempi i difensori ti minacciavano, sputavano, picchiavano»

Alla Gazzetta: «Non c’erano cento telecamere come oggi. All’epoca nessuno parlava di salute mentale. Sono andato in terapia»

Ronaldo (il fenomeno). Quello vero, direbbero i maligni. Luis Nazario. Ronaldo brasiliano. Protagonista di un documentario di Dazn e intervistato dalla Gazzetta.

Un frame. Lei giovanissimo che intervistato dice che ha paura di farsi male. Un presagio?

Vengo da una generazione nella quale in campo picchiavano tanto. Madre mia. Le partite non erano come oggi che ci sono 15-20 telecamere, in un Clásico 60, al Mondiale mille. Oggi si vede tutto. Ai miei tempi i difensori ti minacciavano, ti sputavano, ti pestavano i piedi, ti picchiavano. Sono cresciuto come un sopravvissuto».