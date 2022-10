Repubblica: la Juve vuole Giuntoli, contatti avviati nei giorni scorsi 

Secondo quanto scrive l’edizione online di La Repubblica, la Juventus vorrebbe inserire tra i suoi dirigenti l’attuale direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Sarebbero già stati avviati dei contatti tra le parti nei giorni scorsi. Il contratto di Giuntoli con il Napoli scadrà nel 2024 e i rapporti del direttore sportivo con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non sono più quelli di una volta. Si sono raffreddati. Giuntoli è l’obiettivo numero uno della Juventus, al momento. Nei desiderata della Juventus, Giuntoli andrebbe a rivestire un ruolo di collegamento tra l’attuale direttore sportivo del club bianconero, Federico Cherubini, e la proprietà. La Juve programma una rivoluzione dirigenziale.

