L’ex direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli parlando del mercato del Napoli.

Sulla lotta per lo scudetto:

«Quest’anno è un campionato anomalo, si rifà un altro campionato dopo i Mondiali. Quindi i giochi non sono già fatti. Juve e Inter sono in difficoltà, bisogna vivere in queste squadre per capire i motivi di questo periodo difficile. Il Napoli a mercato concluso effettivamente ha un qualcosa in più rispetto allo scorso anno».

Petrachi continua:

«La batteria di attaccanti che ha disposizione il Napoli negli ultimi anni non l’ha avuta, è vero che c’erano Insigne e Mertens ma il belga negli ultimi due anni non è mai stato il vero Mertens. Lo stesso Insigne era molto discontinuo soprattutto nell’ultimo periodo, in alcune partite lo vedevi assente. Ora il Napoli ha delle alternative che nella rosa negli ultimi anni non ha avuto. Forse la mancanza di uomini di spessore nella rosa non gli ha permesso di fare quell’ultimo passo per vincere lo scudetto. Avere tre attaccanti, come Osimhen, Simeone e Raspadori, da poter scegliere a seconda della partita non è mai avvenuta negli ultimi anni nel Napoli».