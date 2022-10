Raspadori ha un’intelligenza calcistica superiore

Raspadori intelligenza calcistica superiore, lui è il protagonista di Ajax-Napoli 1-6. Su Libero Claudio Savelli scrive:

Spalletti ha tutt’altre qualità (rispetto all’Inter, ndr) in rosa, e infatti il Napoli gira a meraviglia. E gioca a tutto campo nella casa di chi, il gioco a tutto campo, lo ha elevato a religione: l’Ajax. È bello vedere Raspadori che si esalta ed esalta la squadra in cui gioca grazie ad un’intelligenza calcistica superiore –nemmeno un movimento inutile, tutto in funzione del gioco – nello stadio di chi l’ha mostrata nel calcio prima e più di tutti: Cruijff. Ricorda, come Dimarco, che la qualità paga sempre i dividendi. Il punto è metterla nelle condizioni di esprimersi.