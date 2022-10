I gol di Raspadori in Champions sono costati meno di 1,2 milioni di euro.

Ogni suo gol costa meno di 1,2 milioni di euro. Meglio di lui solo Bellingham. Un gol di Mbappe’ invece costa 23 milioni. Classifica stilata da Odd Scanner

La società Odd Scanner ha stilato una lista dei capocannonieri che stanno emergendo nell’attuale edizione di Champions League. La riprende As. La classifica prende in considerazione i giocatori che hanno segnato quattro o più gol, per valutare chi offre il miglior costo per goal finora. Ebbene, emerge che il centrocampista del Borussia Dortmund, Jude Bellingham, è il marcatore più economico: ogni suo gol (ne ha segnati quattro in totale) costa 875.000.

Al secondo posto c’è l’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori. I suoi quattro gol sono costati meno di 1,2 milioni di euro, considerando il suo stipendio lordo, di 4.630.000.

Il capocannoniere della Champions, Erling Haaland, è al quinto posto: i suoi cinque gol costano quasi 4,5 milioni di euro ciascuno.

Il marcatore più costoso della Champions League è Mbappé: con uno stipendio di oltre 90 milioni di euro, i quattro gol del francese sono costati quasi 23 milioni di euro ciascuno, cifra che supera lo stipendio annuo di Haaland (22,2 milioni di euro).

Quando si tratta dei giocatori che hanno aiutato i loro compagni di squadra a segnare di più, la lista è diversa, anche perché i primi tre classificati in questa stagione non hanno segnato alcun gol finora. L’attaccante del Napoli Kvaratskhelia e il centrocampista del Bayern Monaco Goretzka sono i nomi caldi della lista, con due gol ciascuno finora.

1. João Cancelo (Manchester City): 4 assist – 0 gol

2. Diogo Jota (Liverpool): 4 assist – 0 gol

3. Di Maria (Juventus): 3 assist – 0 gol

4. Kvaratskhelia (Napoli): 3 assist – 2 gol

5. Anguissa (Napoli): 3 assist – 1 gol

6. Goretzka (Bayern Munich): 3 assist – 2 gol