Quando Mourinho disse: «Benzema è come cacciare la volpe con un gatto» (il cane era Higuain)

Sono passati dodici anni da quella frase ma in tanti non l’hanno dimenticata. Nemmeno Marca. Due giorni dopo la vittoria del Pallone d’oro da parte di Benzema, il quotidiano sportivo spagnolo ricorda la frase di Mourinho del’11 dicembre 2010 alla vigilia della partita col Saragozza.

José Mourinho coniò una delle frasi più famose nella storia recente del Real Madrid: “Se non hai un cane per andare a caccia, vai con il gatto. Non puoi proprio non andare. Se vai con un buon cane, porta a casa di più. Se si va con un gatto, si caccia di meno, ma si caccia.”