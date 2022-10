Pogba rinuncia al Mondiale

«Paul vorrebbe riprendere quanto prima possibile, ma deve avere pazienza, lavorare sodo in questi tempi difficili e dare il meglio di sé per tornare in campo per i tifosi e la sua squadra quanto prima possibile».

Il centrocampista si è fatto male per la seconda volta in allenamento con la Juventus . Il club torinese ha parlato di sovraccarico muscolare legato all’aumento del proprio carico di lavoro durante le sedute. L’infortunio arriva dopo l’intervento chirurgico al ginocchio destro che lo ha fermato a inizio stagione. Pogba aveva inizialmente scelto una terapia conservativa, sperando di scongiurare l’operazione. Ma così non è stato. Alla fine il giocatore Juve ha solo perso altri mesi di tempo che avrebbero potuto essere utili al recupero. Non solo è stato costretto all’intervento chirurgico per risolvere il problema, ma si è infortunato di nuovo. Evidentemente il Mondiale non rientrava proprio nel suo destino.