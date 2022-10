Pogba si ferma un’altra volta, problemi alla coscia. Mondiale a rischio

Poi ha cominciato a sentire un dolore alla coscia che con il passare del tempo è diventato sempre più insistente, ne ha parlato con i medici e ha deciso di sospendere gli allenamenti per cercare di comprendere l’origine del dolore e per farlo passare. Lo staff bianconero si augura che si tratti solo di un sovraccarico muscolare, dovuto all’aumento dell’intensità dopo un lungo stop.

La Gazzetta scrive che sono dieci i calciatori juventini ad aver avuto problemi muscolari.

Qualche settimana fa, in un’intervista a GQ Italia Pogba aveva detto:

Ho sempre avuto un rapporto molto forte con il mister. Bello, onesto. Lui mi conosce e mi ha sempre spinto quando eravamo qua insieme. Anche quand’ero a Manchester siamo rimasti in contatto e abbiamo parlato molto”.

“In Premier League in questo momento ci sono potenzialità economiche senza pari, c’è più facilità da parte dei club di comprare i giocatori che si vogliono rispetto all’Italia. Penso che sia questa la vera differenza. Ma se devo restare al calcio giocato, quello italiano è sempre stato per me uno dei migliori nel mondo”.

“Non c’è molta differenza fra giocare nel Manchester United e nella Juventus; quando sei in un grande club, sei in un grande club. E la Juve lo è sempre stato, il più grande d’Italia”.