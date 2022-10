Pizarro: «Spalletti un grande ma sbrocca senza motivo. Fece scappare un laziale che ci insultava»

Pizarro il primo Lobotka di Spalletti. Il Messaggero intervista il cileno cervello dell’Udinese e della Roma di Spalletti.

Il primo giorno con lui?

«Tornavo a Udine dal Cile, dove stavo in prestito, ed ero pure infortunato Mi presento al campo e lui stava prendendo a capocciate un muro».

Bene.

«Si era fatto male Alberto, giocatore fondamentale per quella Udinese che doveva salvarsi. Luciano era disperato».

Un bell’impatto, no? Ma poi nel tempo cambiò tutto.

«Ho scoperto un uomo vero e un grande allenatore, che mi ha sempre voluto con sé. Anche in Russia. Con tutto l’affetto, in Russia no».

Difetti e pregi di Spalletti.

«Pregi: uomo generoso, onesto, leale, parla in faccia. Difetto: a volte sbrocca senza motivo».

Avete mai litigato?

E a Roma?

« Anni meravigliosi, la squadra giocava un calcio fantastico . Uno scudetto perso in Toscana: Empoli, Livorno…».

E in allenamento che tipo era?

Ecco, capitolo Totti: una storia interrotta malamente.

«È un qualcosa che non mi spiego I primi anni erano culo e camicia. Poi, boh. È arrivato il momento che i due si facciano una bella chiacchierata».

Che altro “sbrocco” ricorda?

«Una volta, in pullman, stavamo andando allo stadio e a piazzale Clodio trovavamo sempre un tizio affacciato in balcone, che esibiva un grande bandierone della Lazio, e non faceva altro che insultarci. Luciano fece fare inversione al pullman e tornò indietro verso quel balcone».