Re Stanislav Lobotka: un po’ Pizarro, un po’ Jorginho

Non sobbalza, non arretra, non dimentica, sguscia e interdisce, calcia e ruggisce, un goniometro con i piedi, un compasso con le molle

Re Stanislav, il suo regno ha avuto inizio tra lo stupore di tutti. È stato incoronato dal solo ad averne il diritto: il campo.

Calmo, sottile, diretto al cuore del gioco, sulla scala mobile di questo Napoli tra addii e incertezza si accomoda all’ingresso e accoglie nuovi propositi di grandezza. Dimenticato, bistrattato, deriso e messo ai margini in passato ora proprietario del centrocampo con Spalletti.

Un po’ Pizzarro un po’ Jorginho, trottola e disegna accurate linee di utile servizio. Pare un pianista che, indifferente alla tonnara e al caotico via vai della stazione di Napoli Centrale, si siede al pianoforte e comincia a suonare Chopin così dal nulla per dare immagini ad una apparente confusione tutta da comprendere.

Se lo scorso anno finalmente si presentava al suo popolo ora possiamo dirlo, titolarlo ed osannarlo. È nato il regno di Re Stanislav Lobotka.