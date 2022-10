Il Giornale intervista Manuela Olivieri, moglie di Pietro Mennea, morto nel 2013 a 61 anni. Lo racconta.

Quando incontrò Pietro per la prima volta non sapeva chi fosse.

«E dire che quando incontrai Pietro per la prima volta quasi ignoravo chi fosse. Non ci restò male, anzi capì che la mia attenzione per lui era disinteressata. Anche se qualche giorno dopo mi portò un librone zeppo di articoli e foto su di lui raccolti dal padre e dalla sorella».

Si è parlato spesso del suo «egoismo» ma Mennea era diverso.

«Pietro era il contrario dell’egoismo. Ha fatto tanta beneficenza. È sempre stato generoso e altruista. Virtù che coltivava in silenzio. La sua discrezione è stata male interpretate. Il grande pubblico lo ammirava. Idem per grandi avversari come Borzov e Tommie Smith. Ma ci sono stati anni in cui gli “addetti ai lavori“ del mondo dell’atletica lo hanno massacrato».