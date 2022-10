Nella nuova Legge sullo Sport spagnola c’è una clausola anti-Piqué

Agli atleti in attività sarà vietato stabilire rapporti commerciali con una competizione a cui partecipano: in pratica l’affare che ha portato la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita

La nuova Legge sullo Sport che rischia di far saltare l’intero sistema-calcio spagnolo è chiusa, e sarà votata dal Parlamento. Nel testo finale però è stata inserita una novità, che i media spagnoli definiscono “la clausola anti-Piqué”: ad un atleta in attività verrà impedito di stabilire rapporti commerciali con una competizione a cui è probabile che partecipi.

Lo scorso aprile si è scoperto che Gerard Piqué aveva “facilitato”, attraverso la sua Kosmos, l’accordo per portare la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. Sia la Federcalcio che il giocatore hanno difeso la legalità dell’operazione. Rubiales non ha pagato a Piqué alcuna commissione, ma l’Arabia ha dato al calciatore quattro milioni per edizione per il suo lavoro da intermediario.

Una volta approvata la nuova legge questa situazione non si ripeterà in futuro e diventerà illegale. Il divieto non sarà retroattivo.

La nuova legge sportiva dovrebbe essere approvata dal governo di Pedro Sánchez negli ultimi giorni del prossimo dicembre. La Liga di A e B minaccia la paralisi dei campionati, e di non mandare in campo 39 dei suoi 42 club, se la nuova legge sullo Sport in via di approvazione non prevederà modifiche che consentano al calcio spagnolo di mantenere il suo attuale modello di business.